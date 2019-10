Rusia intervine în Siria cu scopul de a contracara ofensiva militară turcă

18:30

ctrița cu rol principal în „Big Little Lies”, Zoe Kravitz, a fost desemnată pentru rolul Catwoman, antieroina din filmul „The Batman” al lui Matt Reeves. Kravitz va juca alături de Robert Pattinson care va fi Batman. După mai multe decizii luate în ultimele săptămâni, rolul a fost disputant între Zoe Kravitz, Zazie Beetz din „Atlanta”, „Deadpool 2” și „Joker”, Eiza Gonzalez și câștigătoarea Oscarului, Alicia Vikander. În cele din urmă, Kravitz a câștigat, în ciuda unor îngrijorări legate de programarea filmărilor pentru „Bestii fantastice”. Pre-producția Warner Bros. DC Comics este de așteptat să înceapă în această vară. Nu a fost stabilită o dată oficială de începere a filmărilor, deși surse ale revistei Variety spun că filmările ar putea începe la sfârșitul lui 2019 sau la începutul anului 2020. „The Batman” este programat să ajungă în cinematografe în 25 iunie 2021. Reeves, realizatorul din spatele ultimelor două filme din seria „Planet of the Apes”, a preluat „Batman” după ce Ben Affleck a plecat în ianuarie 2017. Affleck și-a părăsit rolul Batman pentru filmul „Justice League”, permițându-i astfel lui Reeves să-și aleagă propriul Bruce Wayne. Kravitz tocmai a încheiat contractual cu cel de-al doilea sezon al serialului „Big Little Lies” al HBO, care a difuzat finalul seriei în iulie. De asemenea, ea mai are un rol în filmul produs de Hulu – „High Fidelity” care va apărea la sfârșitul acestui an. Anne Hathaway a fost cea care a jucat cel mai recent rol Catwoman în filmul „The Dark Knight Rises” din 2012. Michelle Pfeiffer a fost Catwoman în „Batman Returns” din 1992 iar Halle Berry în 2004.