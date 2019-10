De la Roșca la Năstase. Declarațiile consilierei parlamentare a PPDA: „România este țara cu cele mai multe fraude din UE privind fondurile europene”

15:10

Am auzit nu demult un intelectual de la Chișinău, care se arăta foarte entuziasmat în cadrul unui interviu televizat de creșterea numărului tinerilor unioniști. Aceasta ne-ar da de înțeles, în opinia dânsului, că Unirea este tot mai aproape. Deși am un respect deosebit față de acest om, îmi pare rău să constat că lucrurile stau cu totul invers. Cu cât mai tare se înmulțesc nu unioniștii, ci candidații lor pe unele circumscripții luate în parte, unificarea noastră cu Patria Mamă devine din ce în ce mai iluzorie. Pentru că astfel Unionistul 1 ia voturi de la Unionistul 2 și Unionistul 3 și Unionistul 4 ș.a.m.d., iar ceilalți îi lipsesc de sufragii pe Unionistul 1 și pe ceilalți, oricâți ar fi la număr. Din acest caraghioslâc are de pierdut mișcarea unionistă în general, pentru că astfel toți candidații numerotați mai sus își vad șansele de a câștiga alegerile diminuate, ceea ce conduce la creșterea dezinteresului alegătorilor față de toți laolaltă.