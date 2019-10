Nicu Popescu: „E necesar ca orice iniţiativă pe chestiunea transnistreană să fie de comun acord” (VIDEO)

11:00

La mai puțin de o săptămână înainte de alegerile locale (20 octombrie), rezultatele ultimului sondaj de opinie oferă încă multă incertitudine privind forțele care vor administra municipiul Chișinău. Favoriții scrutinului în capitală ies în evidență, atât pentru fotoliul de primar, cât și pentru consiliul municipal, dar deznodământul rămâne totuși greu de anticipat. Europa Liberă a stat de vorbă cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității WatchDog.mdEuropa Liberă: Așadar, comunitatea WatchDog.md și CBS-AXA au prezentat rezultatele ultimului sondajului de opinie „Omnibus pre-electoral – Chișinău 2019”, una dintre cele trei cercetări sociologice realizate pe parcursul acestei perioade electorale. Mai întâi, dle Pașa, ați oferit garanții că aceste cercetări nu au fost „trucate”, cum ați spus, cum se crede că au fost altele, realizate de alții, anterior. Pe ce se bazează aceste asigurări? Valeriu Pașa: „În primul rând pe ceea ce am insistat noi să avem maximă transparență. Sunt niște lucruri elementare care, dacă gândim critic, ne putem da seama în ce măsură un sondaj de opinie prezentat public este realist sau nu. Primul este cine plătește și atunci când oameni vin și spun că fac sondaje care costă mii și mii de euro din buzunarul propriu, eu cred că mai departe nu avem ce să discutăm despre ele. La fel în ce măsură datele colectate sunt identice cu ceea ce a fost prezentat public și pentru asta este suficient să fie publicate bazele de date cu răspunsuri, unde nu sunt indicate numele respondenților, doar vârsta, localizarea lor, profilul social și un răspuns ca să poată oricine are softurile astea sociologice să poată să compare și să vadă cum a răspuns la o întrebare, la alta și dacă nu se contrazice. Sunt niște lucruri elementare care asigură transparență și credibilitate unui sondaj de opinie și asta am încurajat întotdeauna să facă toată lumea, dar, din păcate, în campania asta electorală am fost singurii care au făcut lucrul acesta.”Europa Liberă: Acum, dle Pașa, lucrurile par evidente privind favoriții pentru acest scrutin, și pentru fotoliul de primar general, și la votul politic pentru consiliu... Fără surprize, în orice caz, nu? Valeriu Pașa: „Păi nu sunt surprize, a fost o dinamică pe care am măsurat-o. La începutul campaniei, Andrei Năstase era pe primul loc, deci era chiar la o distanță bună în fața lui Ion Ceban, dar pe parcursul campaniei electorale Ion Ceban a crescut foarte mult, așa cum a făcut și în campania pentru alegerile locale din mai-iunie 2018.”Europa Liberă: Ar trebui, probabil, să precizăm că sondajele sunt totuși un tablou al realității luat ca o poză, luat atunci când s-a făcut sondajul, în acel moment.Valeriu Pașa: „Da, e mai mult un instrument care arată dinamica, arată direcția dispozițiilor electorale ale cetățenilor și de asta am și insistat să facem trei, ca să avem, în primul rând, această dinamică, să vedem unde se duc lucrurile.”Europa Liberă: Și ce s-a schimbat semnificativ în preferințele electoratului?Valeriu Pașa: „Primul lucru care s-a schimbat este scorul sau intenția de vot generală, dar la început de campanie nu a fost un lucru foarte grav. De fapt, o bună parte din alegătorii socialiști nu prea și-au dat seama că Ion Ceban este candidatul lor, adică chiar elementar noi am comparat răspunsurile și mai bine de o treime din alegătorii PSRM din Chișinău nici nu știu cine este Ion Ceban, chiar dacă el a participat anul trecut la alegeri. Deci, în pauza asta lumea l-a cam uitat. Și se votează politic în mod evident foarte mult pentru funcția de primar.Jocurile astea ale justiției și organelor electorale de la noi ne-au afectat și pe noi cu sondajele noastre.”O altă schimbare majoră este desigur excluderea celui care foarte probabil trebuia să se claseze pe locul trei – Ruslan Codreanu –, care în primul sondaj a avut în jur de 8 la sută, apoi nu l-am mai inclus, fiindcă a fost exclus din cursă, apoi l-am re-inclus parțial în ultimul sondaj, pentru că a fost re-inclus în cursă. Adică, jocurile astea ale justiției și organelor electorale de la noi ne-au afectat și pe noi cu sondajele noastre.”Europa Liberă: O concluzie o să vă cerem, dle Pașa. Câtă certitudine pot sugera rezultatele acestor sondaje privind forțele politice care vor administra municipiul după acest scrutin? Valeriu Pașa: „Bine, la Chișinău în privința funcției de primar general, care este astăzi cea mai importantă, eu nu m-aș lua să fac niște prognoze precise, există probabilitatea mare că totuși va exista turul doi, favorit în turul doi pornește de data aceasta Ion Ceban, dar lucrurile se pot schimba, depinde foarte mult de dinamica prezenței la vot, în ce măsură fiecare își mobilizează alegătorii, pentru că, de exemplu, anul trecut Andrei Năstase a reușit să-i mobilizeze la maximum.Cât ține de Consiliul municipal, acolo sigur vom avea două fracțiuni mari, cea mai mare fiind a PSRM-ului, undeva puțin mai în spate – Blocul ACUM...”Acum însă nu vedem această mobilizare, dar mai e timp de câteva zile, deci se pot întâmpla diferite lucruri. Cât ține de Consiliul municipal, acolo sigur vom avea două fracțiuni mari, cea mai mare fiind a PSRM-ului, undeva puțin mai în spate – Blocul ACUM, dar vor mai exista încă 2-3, poate chiar 4 formațiuni mici, care vor fi reprezentate de 1-2 consilieri.”Europa Liberă: Totuși, foarte mulți aspiranți la fotoliul de primar general. Suma voturilor pentru alți candidați decât Năstase și Ceban i-ar putea lipsi pe aceștia, de exemplu, de șansa de a câștiga alegerile din primul tur? Valeriu Pașa: „Bine, Andrei Năstase sigur nu câștigă din primul tur la această etapă; Ion Ceban are șanse teoretice să câștige din primul tur în cazul în care prezența generală va fi mică și prezența scăzută afectează în special alegătorii tineri, vorbitori de limbă română, cei care votează în mod tradițional cu partidele de dreapta sau pro-europene, dar în turul doi lucrurile se pot reașeza.Andrei Năstase sigur nu câștigă din primul tur la această etapă; Ion Ceban are șanse teoretice să câștige din primul tur în cazul în care prezența generală va fi mică.Alta este că prealabil sondajele arată că acei dintre alegătorii pro-europeni care nu-l susțin pe Andrei Năstase din primul tur, mulți dintre ei nu au de gând să participe la turul doi în general, dar aici deja va conta și apelul care va veni din partea contracandidaților care nu trec în turul doi.”Europa Liberă: Din nou o apreciere vrem să vă cerem. În ce măsură faptul că două forțe politice, în general foarte deosebite, guvernează împreună la nivel central, a modelat cumva comportamentul alegătorilor în municipiul Chișinău, dacă aveți observații?Valeriu Pașa: „Foarte puternic a modelat în primul rând mersul campaniei electorale. Comportamentul alegătorilor este până la urmă modelat în mare parte și de comportamentul concurenților. Andrei Năstase și-a pierdut acel instrumentar pe care l-a utilizat din plin anul trecut atât împotriva candidatului proxy al PD-ului – Silvia Radu –, cât și împotriva lui Ion Ceban și ne aducem aminte că Ion Ceban a fost susținut în turul doi al alegerilor din 2018 de către holdingul media al lui Vlad Plahotniuc, prin toate instrumentele l-au promovat, au încercat să-l ajute să câștige, însă nu a fost suficient. Anul acesta, Andrei Năstase nu mai are acest instrument de atac dur la adresa contracandidatului și Ion Ceban beneficiază din greu de această situație, duce o campanie pozitivă, nu intră în clinciuri cu contracandidații, nu răspunde la atacuri și merge înainte și astfel lejer-lejer încearcă să atragă cât mai mulți alegători din zona de centru și chiar de pe dreapta, distanțându-se de imaginea partidului.Or, el înțelege faptul că atunci când ajunge să discute despre probleme urbane, despre soluții pentru dezvoltarea Chișinăului este pregătit infinit mai bine decât Andrei Năstase și încearcă să exploateze lucrul acesta. Campania e destul de simplă...”Europa Liberă: Procent ridicat al celor nehotărâți încă. Riscați o caracterizare a celor indeciși? Încotro, mai curând, s-ar duce eventualele lor voturi? Valeriu Pașa: „Încotro... Mai curând vor sta acasă, așa cum au făcut și anul trecut. Vedem o dinamică treptată pe cristalizarea polurilor de vot, dar în genere prezențele sunt întotdeauna mai mici decât arată sondajele și ne putem aștepta la o prezență poate un pic mai bună decât anul trecut în primul tur, dar sunt foarte mulți factori care pot să influențeze încă până la alegeri.”Europa Liberă: Și pe cine ar favoriza o prezență mică la vot? Valeriu Pașa: „Pe Ion Ceban în mod cert. Nu cred că o să-i ajungă încât să câștige din primul tur, dar o prezență mică întotdeauna favorizează în Chișinău candidații PSRM...”Europa Liberă: Se menține decalajul de opțiune dintre oraș și suburbii pentru primii din top? Valeriu Pașa: „Foarte puternic, apropo. Și ce este interesant e că în ultimul sondaj și Andrei Năstase nu mai are, dacă a crescut în medie pe oraș, la nivel de suburbii nu vedem o dinamică pozitivă și credem că este și impactul campaniilor la nivel mic, la nivel de primării de suburbii, care sunt foarte intense de fiecare dată.”Europa Liberă: Sub aspectul categoriilor de vârstă, dle Pașa, lucrurile rămân în fond neschimbate. Arată oare asta că pentru unele categorii de alegători schimbările politice nu au niciun efect mobilizator, demobilizator ș.a.m.d.? Valeriu Pașa: „Păi au, dar nu se schimbă lucrurile în esență prea tare. Deci, până la urmă e o chestie destul de mecanică, vedem vârstnicii care în proporție de 60 la sută se pregătesc să-l voteze pe Ceban, pe când media pe oraș are în jur de 30 sau chiar sub 30 și asta arată un singur lucru: depinde de sursele de informare și de prioritățile oamenilor.Ion Ceban este puternic favorizat și lumea în vârstă în primul rând se uită la televizor și televizorul este pentru Ion Ceban, plus cantitatea de publicitate în mediul TV, la radio, pe străzi.Și am făcut acele analize ale comportamentului mass-media și vedem cum Ion Ceban este masiv favorizat în această campanie electorală față de alți concurenți, are câteva posturi TV importante, care îi oferă foarte mult spațiu și neglijează practic alți contracandidați; avem un alt holding media care și-a făcut prioritate din atacuri împotriva lui Andrei Năstase. Bine, și cel din urmă le oferă suficiente oportunități ca să le exploateze, ca să aibă pentru ce să-l atace, dar atunci când punem pe masă raportul dintre numărul de știri în context pozitiv/negativ între toți candidații sau dintre cei de bază, vedem că Ion Ceban este puternic favorizat și lumea în vârstă în primul rând se uită la televizor și televizorul este pentru Ion Ceban, plus cantitatea de publicitate în mediul TV, la radio, pe străzi. Această publicitate tot are impact, în primul rând cel mai mare impact asupra vârstnicilor și plus rezultatele, lucrurile s-au făcut prin intensitatea contactului cu alegătorii.”Europa Liberă: Și pe final, dle Pașa. V-ați aventura să preziceți care sunt lucrurile care ar putea în aceste zile influența campania și, eventual, rezultatul?Valeriu Pașa: „M-aș aștepta la vreo mișcare pe la spate cu participarea președintelui Dodon, căruia în mod absolut evident, și se vede și din comportamentul lui, nu-i este convenabilă o victorie a lui Ion Ceban în Chișinău, pentru că ar însemna un concurent în partid și lucrul acesta în ajunul prezidențialelor sigur nu-i este necesar...”Europa Liberă: Chiar credeți asta?Valeriu Pașa: „Sunt absolut sigur de asta și așa înțelege și foarte multă lume în PSRM și cred că și Ion Ceban înțelege foarte bine. Nu că ar avea ei ceva unul cu altul.Oamenii sunt conștienți că-și aleg în primul rând primar și Andrei Năstase nu prea a depus eforturi ca să se asocieze anume cu această poziție.E o chestie de principiu. Igor Dodon știe cum a trecut el prin PCRM și nu dorește să-și organizeze același lucru pe interiorul partidului său. Lucrurile astea sunt clare. Pe de altă parte, un instrumentar care ar mobiliza pe ultima sută de metri alegătorii Blocului ACUM în favoarea lui Andrei Năstase este destul de greu, sunt foarte mulți alegători care sunt mai alintați, să le spunem așa, care nu sunt gata să meargă să voteze pentru Andrei Năstase doar pentru că este candidatul Blocului ACUM. Oamenii sunt conștienți că-și aleg în primul rând primar și Andrei Năstase nu prea a depus eforturi ca să se asocieze anume cu această poziție. Asta este realitatea și i-a jucat festa, deocamdată, firește, are șanse să devină primar, dar, dacă era mai pregătit pe aceste subiecte urbane, cu siguranță câștiga.”