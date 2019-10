Un bărbat s-a dus la poliție cu un cadavru în mașină: Mai am 3

17:40

Judocanii moldoveni Viorel Marinescu (55 de ani) şi Mihail Malear (75 ani), ambii la categoria supergrea, au devenit în week-end, la Marrakech (Maroc), campioni mondiali de veterani. Coechipierii Alexandru Găină (35 ani) şi Ruslan Patraşcu (40 ani), ambii la categoria de greutate până la 81 de kilograme, au obţinut medaliile de bronz. Ruslan Patraşcu este stabilit în Italia, transmite Moldpres. La campionat au mai participat compatrioţii Ruslan Canţer, Serghei Tintiuc şi Ruslan Tatomirov. “Mă bucur sincer de succesul înregistrat, pentru că am muncit mult la antrenamente. Îmi place enorm judoul. Am disputat patru meciuri şi în toate am învins. Cea mai dificilă a fost partida cu brazilianul Aldair Junior, clasat pe locul doi”, a declarat astăzi pentru agenţie Viorel Marinescu. “Am obţinut trei victorii. Am fost admis în concurs într-o categorie în care am fost cu 6 ani mai în vârstă decât restul concurenţilor. Obiectivul meu este să mai particip la două campionate”, a spus Mihail Malear. Titlul obținut de Mihail Malear este al optulea. El este și multiplu campion european de veterani. Viorel Marinescu a devenit campion mondial de veterani a patra oară. El are în palmares şi patru titluri de campion european. Judoul este una dintre cele mai populare probe sportive în Republica Moldova. Anul curent Denis Vieru (66 kg) a cucerit medalia de bronz la Mondialele din Tokyo, a devenit campion mondial universitar la Napoli şi s-a clasat pe primele locuri la turneele de Mare Şlem de la Paris, Baku şi Grand Prix de la Antalya.