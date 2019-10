Aplicații complexe la protecția civilă din Anenii Noi (VIDEO)

14:10

„Ideea de a candida o aveam de mai demult. Observam unele probleme în oraș care mă deranjau și îmi spuneam tot timpul că, un primar bun ar rezolva cutare sau cutare lucru cu ușurință, dacă ar avea voință. Oportunitatea de a candida s-a ivit însă abia acum, când am devenit membră a partidului ȘOR. Am […] Post-ul Pretendent la șefia or. Leova: „Ideea de a candida o aveam de mai demult… oportunitatea s-a ivit însă abia acum” apare prima dată în Provincial.