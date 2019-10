Vezi primile imagini cu viitoarea Toyota Yaris! Noua compactă debutează în 2020

17:40

Într-un articol precedent, am sris despre Airbaguri și am promis că revin cu un video care să vă ajute să renunțați la poziția incorectă la volan. Nu pentru că arată caraghios ci din motive de siguranță! Am observat nu o singură dată că șoferii, și aici mă refer mai mult la sexul frumos, adoptă o Articolul VIDEO: Poziția corectă la volan face diferența între salvat de AIRBAG sau accidentat mai rău! apare prima dată în AutoExpert.