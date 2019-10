Un moldovean, aflat în căutare de doi ani, a fost reținut la frontieră

17:30

Urmăresc campania pentru primăria Chișinăului și cu cât campania merge mai departe, cu atât mai multe întrebări fără răspunsuri.Sunt votant și voi merge să votez viitorul primar, de asta încerc să înțeleg ce oferte de vot au chișinăuienii. Au fost înregistrați in cursă 19 candidați, deci doritori sunt suficienți. Dar la 19 candidați sunt avem doar un program și jumătate. E clar că ei toți visează sa ajungă primari. De asemenea e clar că majoritatea dintre ei nu cunosc problemele orașului. De exemplu. Un candidat ne propune să votăm pentru Orașul libertății noastre. Probabil că prin cuvântul “libertate” candidatul promite să ne elibereze de probleme. Probabil că de toate. Întrucât program nu are, probabil problemele le va soluționa prin magie.A avut Chișinăul un primar (magician), care 11 ani a tot eliberat orașul de probleme așa încât acum ne ustură ochii de mirosuri.Și știți ce s-a mai schimbat în acești 11 ani? În Chișinău sunt de 2 ori mai puțin studenți. În Chișinău este deficit de medici, de învățători și educatori tineri. În Chișinău e cel mai vechi și dezordonat transport public. În Chișinău drumurile reparate de milioane de euro se macină chiar în al doilea an.Chișinăul e invadat de construcții ilegale și altele nefinalizate. Și de nimic acest primar nu e de vină. Cu toate că a pus Chișinăul pe brânci el spune că nu are concurenți în campania asta. Ferice de cel prost – el nu vede că nu are nici program, și nici campanie de fapt. El vorbește doar despre ceilalți candidați – pentru că nu are ce spune despre dânsul.Este alt candidat, care spune că “Am reușit împreună, Construim împreună”.Dar nu precizează ce anume am reușit și ce anume vom construi. Se vede de departe că avem un alt expert în magie. Și a venit de departe. De pe meleaguri străine. A venit la câștig, pentru că salarii și averi nu are.Nu prea avem candidați, care cunosc problemele Chișinăului și le pot aranja într-un program. Despre soluții, despre cifre și modele de finanțare a soluțiilor în genere nu e loc. Mă întreb ce vom vota la alegerile primarului. După cum vorbeam, până ce avem 1 program și jumătate.Până ce avem de ales dintre doi jucători – Ion Ceban și Victor Chironda. Programul lui Victor Chironda e încă plin de goluri, dar tânărul învață. Poate vor învăța de la el și ceilalți competitori mai vârstnici.Vârstnicii din campanie se laudă cu succese și realizări în trecut.Ăștia dacă ajung în primărie se apucă de improvizat. Vor face ce le trece prin cap, apoi vor încerca să ne convingă că noi avem nevoie de ceea ce fac ei.Iar noi vom rămâne cu problemele noastre, care devin tot mai multe și mai grele. Dacă vom rămâne in Chișinău.Am hotărât că voi vota program – am obosit de lupte în Chișinău. Vreau lucruri simple. Vreau oraș curat. Fără mirosuri. Vreau transport modern, circulă după program. Vreau să văd drumuri și trotuare bune. Vreau tinerii să meargă să lucreze în grădinițe, scoli și spitale – să aibă salarii bune acolo. Vreau tinerii să primească loturi de pământ și sa-și construiască case. Și primăria să-i ajute. Vreau parcuri pline de copii. Și am niște frici.Acum in Chișinău sunt de 2 ori mai putini studenți. Și liceenii pleacă.Dacă nu se schimba atitudinea primăriei – mă tem ca peste 4 ani nu va mai avea cine pleca.Alexandr Odințov, consilier municipal, candidat pentru un nou mandat în CMC Sursa: oficial.md