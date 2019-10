Atenționare pentru moldovenii care se află sau călătoresc în Spania, îl legătură cu protestele de la Barcelona

23:40

Copiii din mai toate gradinitele sunt antrenati in aceste zile in spectacole tematice, in care cuvantul cheie este Toamna. Picii danseaza, canta si se bucura de aplauzele parintilor si ale educatorilor, care au avut grija sa redea atmosfera cuvenita. ”Cultivam copiilor un instinct, de a-si iubi natiunea, folclorul, de a cunoaste trecutul”, afirma dascalii de la gradinita "Licurici” din satul Bardar, raionul Ialoveni.