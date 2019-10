ASF a amendat UNIQA Asigurari de Viata cu 40.000 lei

16:00

Munich Re a incheiat un parteneriat cu AAIS (the American Association of Insurance Services) pentru a se concentra pe reducerea deficitului de protectie prin asigurare impotriva inundatiilor in SUA, in contextul in care, in ultima perioada, acest deficit a continuat sa creasca, odata cu riscul de inundatii, mai ales pentru locuintele aflate in afara zonelor cu expunere ridicata la acest risc.