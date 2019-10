Săli pline şi discuţii intense cu invitaţi, la a cincea ediţie a Zilelor Filmului Românesc de la Chişinău

14:00

PE SCURT Antarctica este unul dintre acele locuri care se află pe listele dorințelor majorității oamenilor, dar logistica și cheltuielile unei astfel de călătorii înseamnă de cele mai multe ori că aceasta nu este mai mult decât un vis. Însă Airbnb este pe cale să schimbe toate acestea pentru exploratorii neînfricați. Platforma de închirieri pentru […] The post Airbnb oferă o călătorie gratuită în Antarctica, inclusiv o vizită la Polul Sud appeared first on Moldova.org.