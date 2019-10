Ce este o hernie inghinală la copii și cum poate fi tratată

15:00

În ultimii 70 de ani, medicii au prescris medicamente cunoscute sub numele de agenți antimicrobieni pentru tratarea bolilor infecțioase. Acestea sunt boli care apar din cauza microbilor, cum ar fi bacteriile, virusurile și paraziții. Unele dintre aceste boli pot pune viața în pericol. Astăzi, utilizarea acestor medicamente a devenit atât de frecventă încât unii microbi s-au adaptat și au început să le reziste. Acest lucru este potențial periculos, deoarece ar putea duce la lipsa unor tratamente eficiente pentru unele boli. Potrivit Centrului de Control și Prevenire a Bolilor (CDC), cel puțin 2 milioane de oameni se infectează cu bacterii rezistente la antimicrobiene în Statele Unite, în fiecare an. În consecință, aproximativ 23.000 de oameni mor. În plus, unul din 25 de pacienți din spital are o infecție asociată asistenței medicale în orice zi. Ce înseamnă rezistența antimicrobiană? Rezistența antimicrobiană (AMR) sau rezistența la medicamente se dezvoltă atunci când microbii, inclusiv bacteriile, ciupercile, paraziții și virușii, nu mai răspund la un medicament care le-a tratat anterior în mod eficient. AMR poate duce la următoarele probleme: -unele infecții sunt mai greu de controlat și rămân mai mult timp în interiorul organismului -spitalizări de lungă durată, creștere a costurilor economice și sociale -un risc mai mare de răspândire a bolilor -o probabilitate mai mare de deces din cauza infecției O preocupare semnificativă este că AMR ar putea duce la o epocă post-antibiotică în care antibioticele nu ar mai funcționa. Acest lucru ar însemna că infecțiile comune și leziunile minore care au devenit simple pentru a fi tratate în secolul XX ar putea deveni mortale. Rezistența la antibiotice față de antimicrobieni Este important să se facă distincție între rezistența la antibiotice și rezistența antimicrobiană. Rezistența la antibiotice se referă la bacteriile care rezistă la antibiotice. Rezistența antimicrobiană (AMR) descrie opoziția oricărui microb la medicamentele pe care oamenii de știință le-au creat pentru a-i ucide. Este posibil ca AMR să se dezvolte în bacterii, dar poate avea și origine în ciuperci, paraziți și viruși. Această rezistență ar putea afecta persoanele cu Candida, malarie, HIV, o gamă largă de alte afecțiuni. Cauze Microbii pot deveni rezistenți la medicamente atât din motive biologice, cât și sociale. Comportament microbian De îndată ce oamenii de știință vor introduce un nou medicament antimicrobian, există riscul ca acesta să devină ineficient la un moment dat. Acest lucru este cauzat, în principal, de modificările care apar în interiorul microbilor. Aceste modificări se pot produce diferit: Mutația: atunci când se reproduc microbii, pot apărea mutații genetice. Uneori, acest lucru va crea un microb cu gene care îl ajută să supraviețuiască în fața agenților antimicrobieni. Presiune selectivă: Microbii care poartă aceste gene de rezistență supraviețuiesc și se reproduc. Microbii rezistenți generați recent devin în cele din urmă tipul dominant. Transfer de gene: Genele care conferă rezistență la medicamente se pot transfera cu ușurință între microbi. Schimbare fenotipică: Microbii pot schimba unele dintre caracteristicile lor pentru a deveni rezistenți la agenții antimicrobieni comuni. Comportamentul oamenilor Modul în care oamenii utilizează medicamente antimicrobiene este un factor important care contribuie la creșterea rezistenței la antibiotice. Diagnosticul inexact: medicii prescriu uneori antimicrobiene „doar în caz de” sau prescriu antimicrobiene cu spectru larg atunci când un medicament specific ar fi mai potrivit. Utilizarea acestor medicamente crește astfel riscul de AMR. Utilizare necorespunzătoare: Dacă o persoană nu finalizează un curs de medicamente antimicrobiene, unii microbi pot supraviețui și pot dezvolta rezistență la medicament. Rezistența se poate dezvolta și dacă oamenii consumă droguri pentru afecțiuni pe care nu le pot trata. De exemplu, oamenii iau uneori un antibiotic pentru o infecție virală. Utilizarea agricolă: Utilizarea antibioticelor la animalele de fermă poate dezvolta rezistența la medicamente. Oamenii de știință au descoperit bacterii rezistente la medicamente în culturile de carne și alimente expuse la îngrășăminte sau apă contaminată. În acest fel, bolile care afectează animalele pot trece la om. Utilizarea în exces în spital: persoanele bolnave primesc adesea doze mari de antimicrobiene. Acest lucru încurajează răspândirea microbilor AMR, în special într-un mediu în care sunt prezente diferite boli. Administrația Statelor Unite pentru Alimente și Medicamente (FDA) subliniază că medicii administrează adesea antibiotice ca tratament pentru o durere în gât. Cu toate acestea, doar 15 la sută dintre durerile de gât sunt cauzate de bacteriile streptococice. În multe cazuri, antibioticele nu pot vindeca o durere în gât. FDA adaugă că medicii scriu „zeci de milioane” de rețete pentru antibiotice care nu oferă niciun beneficiu în fiecare an. Persoanele care utilizează aceste medicamente prezintă riscul de a permite AMR să se dezvolte. Acest lucru le-ar putea face pe viitor să aibă mai multe probleme de sănătate care să nu răspundă la antibiotice. Rezistența antimicrobiană poate apărea în bacterii, virusuri, ciuperci și paraziți. Exemple: Tuberculoza (TB): Această boală pulmonară transmisă prin aer rezultă dintr-o infecție bacteriană. TBC a ucis mii de oameni înainte ca antibioticele să devină disponibile. Recent însă, în toată lumea au apărut forme de tuberculoză rezistente la medicamente. Tratamentele standard cu antibiotice nu vor funcționa împotriva acestor forme ale bolii. O persoană care are tuberculoză care nu este rezistentă la medicamente va necesita tratament zilnic cu mai multe medicamente de la 6 până la 9 luni. TBC rezistentă la medicamente este mai complex de tratat. Persoana va trebui să ia medicamentele mai mult timp și va avea nevoie de o supraveghere atentă. Staphylococcus aureus (MRSA) rezistent la meticilină: Aceasta este o infecție bacteriană care poate fi fatală. Oamenii primesc de obicei MRSA atunci când stau într-un spital. În trecut, a fost o infecție bine controlată, dar acum CDC o consideră o problemă majoră de sănătate publică datorită rezistenței la antibiotice. Gonoree: Gonoreea este o infecție bacteriană cu transmitere sexuală. În prezent, au început să apară cazuri de gonoree rezistente la medicamente. Acum, există un singur tip de medicament care este încă eficient împotriva formei rezistente la medicamente a acestei boli. CDC descrie gonoreea rezistentă la medicamente drept o „amenințare urgentă pentru sănătatea publică”. Escherichia coli (E. coli): Această bacterie este o cauză comună a bolilor transmise de alimente și a infecțiilor tractului urinar. Viteza de rezistență la antibiotice în E. coli crește rapid. HIV: Tratamentul antiviral eficient pentru HIV poate împiedica acum această afecțiune să devină mai severă. Tratamentul poate face ca nivelul virusului să nu fie detectabil, ceea ce înseamnă că acesta nu este transmisibil. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) observă că, dacă oamenii nu sunt în măsură să ia medicamentele așa cum ar trebui, poate din cauza costurilor medicale, pot apărea noi tulpini rezistente la medicamente. Infecții fungice: Candida, Aspergillus și alte ciuperci pot duce la o serie de infecții severe. Candida albicans (C. albicans) este o infecție vaginală obișnuită. Aspergillus poate provoca sau agrava aspergiloza, o afecțiune pulmonară. Unele dintre aceste infecții pot avea consecințe fatale. Există îngrijorarea că ciupercile sunt din ce în ce mai rezistente la tratamentele antimicrobiene. Malaria: țânțarii răspândesc această boală parazitară, care a ucis în jur de 445.000 de oameni în întreaga lume în 2016. În multe părți ale lumii, paraziții rezistenți la droguri au evoluat astfel încât anumite medicamente antimalariene sunt acum ineficiente. Tratament și alternative Deoarece infecțiile nu mai răspund la medicamentele actuale, există o nevoie urgentă de a găsi alternative. În unele cazuri, acest lucru înseamnă utilizarea combinațiilor de diferite medicamente, cunoscute sub numele de terapie cu medicamente multiple. Oamenii de știință caută, de asemenea, noi forme de tratament, inclusiv diferite tipuri de antibiotice și alte alternative. Care sunt alternativele? Oamenii de știință au propus câteva modalități inedite de combatere a bacteriilor. Acestea includ următoarele tehnici, pe care cercetătorii le investighează pentru tratamentul Clostridium difficile (C. difficile): -folosind un virus care consumă bacterii, cunoscut sub numele de bacteriofag, sub formă de medicament -folosind anticorpi monoclonali care pot combate efectele toxinelor pe care le produc microbii -dezvoltarea vaccinurilor pentru a preveni apariția infecției -transplant de microbiote fecale, care presupune prelevarea bacteriilor bune din intestinul unei persoane sănătoase și transplantarea lor către un destinatar care nu le are -utilizarea probioticelor pentru refacerea florei intestinale Sunt necesare mai multe cercetări pentru aceste tratamente pentru a confirma eficacitatea acestora. Între timp, experții subliniază nevoia de: -medicii să prescrie antibiotice numai atunci când sunt utile și necesare, -pacienții să utilizeze medicamente antimicrobiene exact așa cum recomandă medicul și numai după un diagnostic complet. Prevenirea AMR Prevenirea dezvoltării rezistenței microbilor la medicamente a devenit la fel de importantă ca tratarea bolilor pe care le provoacă. Motivul principal al creșterii AMR pare să fie utilizarea frecventă și necorespunzătoare a medicamentelor antimicrobiene. Pașii pe care oamenii îi pot face pentru a reduce riscul de AMR sunt următorii: 1.Utilizați medicamente antimicrobiene numai atunci când un medic le prescrie. 2.Faceți întotdeauna tratamentul prescris complet, chiar dacă simptomele s-au diminuat. Dacă nu, medicamentul poate ucide doar cei mai vulnerabili microbi, lăsând pe alții să supraviețuiască și să dezvolte rezistență. 3.Nu utilizați medicamente rămase din rețetele anterioare. Este posibil ca aceste medicamente să nu fie potrivite pentru diferite forme de infecție. 4.Nu puneți presiune pe medici pentru a prescrie antimicrobiene atunci când acestea nu sunt necesare. 5.Urmați bunele practici de igienă pentru a preveni răspândirea microbilor, inclusiv spălarea minuțioasă a mâinilor și asigurarea zonelor de preparare a alimentelor. 6.Vaccinați-vă, deoarece acest lucru va reduce riscul de a lua medicamente. Așadar, AMR se dezvoltă atunci când microbii nu mai răspund la medicamentele care anterior au fost capabile să le ucidă. Atât comportamentul microbian, cât și modul în care oamenii iau medicamente antimicrobiene sunt responsabili pentru creșterea AMR. Această rezistență ar putea fi foarte periculoasă, deoarece ar putea însemna că nu mai este posibilă tratarea unor infecții, ceea ce ar putea duce la complicații severe sau chiar la deces. Oamenii de știință lucrează la dezvoltarea de noi tratamente pentru a încerca să contracareze AMR. Oamenii ar trebui să folosească medicamente potrivit prescripției medicului și să se asigure că urmează tratamentul complet. Cuvinte cheie: rezistența la antibiotice boli infecțioase Sursa foto: www.sfatulmedicului.ro Sursa: www.medicalnewstoday.com