Calendar istoric 15 octombrie

1. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Andrei Doga, Hirtoape, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 2. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Humulești: str. Chișinăului, Bubuieci, Humulești, Lidia Istrati, George Coșbuc parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 4. Anenii Noi: s. Hîrbovăț: str. Boris Glava, Iurie Gagain, Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Mereni: str. 27 August, 31 August 1989, Alba Iulia, Boris Glavan, Colinelor, Deşteptării, Festivalului, Garoafelor, Gheorghe Coşbuc, Haiducului, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Livezilor, Mereni, Miron Costin, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor, Victoriei, Ștefan Neaga, Arhanghelul Mihail, Bucovina parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Chetrosu: str. Molodejnaea, Ghioceilor, Entuziaștilor , Chișinăului, Chetrosu parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Chetrosu: str. Viitorului, Teilor, Chetrosu parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Delacău parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 5. Basarabeasca: s. Bascalia: str.Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu, Bascalia, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Victoria, parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 6. Cahul: s. Baurci-Moldoveni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Alexandru Ioan Cuza: str. Dacia, Eneş Gheorghe, Livezilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Cantemir: s. Lărguța parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cania, s. Cîrpeşti, s. Iepureni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Baurci: str. 1 Mai str-la, 40 Let Octeabrea, 60 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Bolinicinaea, Vasilii Ceapaev, Vinogradnaea, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alexandr Puşkin, Baurci, Carl Marx, Drujba, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lenin str-la, Lesnaea, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdi, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Şcolinaea, Tcacenco parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, Baurci, Mihail Frunze, Serghei Kirov, 8 Martie, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cazaclia: str. Dimitrova, Crupscaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Ferapontievca: str. Iurie Gagarin parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Alexeevca: str. Ioana Iakir, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Călăraşi: s. Onișcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Vălcineț: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Dacia, Dimitrie Cantemir., Gavriil Musicescu, Independenţei, Ion Neculce, Livezilor, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testemiţeanu, Petru Rareş, Vălcineţ, Velicogo, Şcolii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Volcineţ parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Căuşeni: str. Alba Iulia, Alexandru Donici, Bogdan Vodă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Livezilor, Mihai Eminescu bd., Stere Constantin, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Plop-Știubei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Plop , s. Floricica parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sălcuța: str. Sf. Maria, Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 09.30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Tocuz: str. Stefan Cel Mare, Zorilor, Tocuz, Mitropolit Varlaam , Dimitrie Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09.30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Căinari: str. Trandafirilor, Căinari, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru conectarea clienţilor noi s. Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Opaci parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Săcuța parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 11. Cimişlia: s. Gura Galbenei: str. Alexandr Puşkin, Damian, Fintinilor, Gura- Galbenei, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Ialpugeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 12. Criuleni: s. Bălășești, s. Jevreni, s. Răculești, s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mășcăuți parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Hînceşti: str. Alexandru Cel Bun 198/a parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ioana Iakir, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Maxim Gorki, Molodejnaea, Naberejnaea, Nahimova, Ogorodnaea, Oziornaia str-la, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sverdlova, Taras Şevcenco, Tălăieşti, Ţentralinaea, Vinogradnaea, Vişnevîi str-la s. Tălăiești parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Leușeni VAMA parțial, în intervalul de timp între 10:10 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 14. Ialoveni: s. Țipala parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Horești: Vasile Alexandri, Mihai Eminescu, Horești parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Alexandrovca, s. Gangura, s. Homuteanovca parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Costești: str. Alexandru cel Bun , Alexei Mateevici , Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botna, Cetatea Albă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati , Costeşti, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor , Independenţei, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mioriţa, Mioriţa-1, Mitropolit Petru Movilă, Moldova, Răzeşu G., Salcîmilor, Sf.Nicolae, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga , Tineretului , Tineretului-1, Trandafirilor, Tricolor, Valea Curţii, Vasile Alecsandri , Victoriei, Voloaca parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 15. Leova: s. Filipeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Băiuș parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 16. Orhei: str. Nicolae Dimo, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cișmea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 17. Străşeni: str. Alexandru Marinescu , Alexandru Marinescu str-la, Elena Alistar, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Cîmpiilor , Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Cojuşna, Sireţcaea, Sîreţului , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei , Nucarilor, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sireți: str. Prieteniei, Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Căpriana, s. Ciobanca, s. Pănășești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 18. Ştefan Vodă: str. Comsomoliscaea, Florilor, Grigore Cotovschi, Molodejnaea parțial, în intervalul de timp între 12:30 - 14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Alava parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 16:40 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 19. Taraclia: s. Cealîc: str. Suvorova, Bulgară parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Samurza: str. Chirov, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 20. Teleneşti: s. Crăsnășeni parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 16:55 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.