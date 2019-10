Zinaida Greceanîi a adresat un mesaj de felicitare doamnei Nina Dumitraș cu ocazia publicării celei de-a opta colecții de poezii

00:20

“Am urat administrației și pedagogilor din această instituție sănătate și succes, iar micuților mulți ani fericiți, donîndu-le mai multe jucării, fructe și dulciuri. Ulterior, în Casa de Cultură din satul Etulia, am discutat cu oamenii din sat despre problemele existente, am răspuns la întrebările pe care mi le-au adresat, asigurîndu-i că vom sprijini în continuare dezvoltarea social-economică a satului. În special, am promis că, cu sprijinul meu, va fi construit un teren sportiv pentru copii și...