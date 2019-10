Sezonul 2019 al Premiilor Nobel s-a încheiat cu decernarea distincției pentru economie

20:40

Un tanar de 23 de ani, din Republica Moldova, a fost tras pe dreapta la intrarea in Romania prin Vama Petea. In timpul verificarilor, vamesii au constatat ca autoturismul la volanul caruia se afla barbatul, un bolid Porsche Cayenne, in valoare de 100 de mii de euro, inmatriculat in Italia, era cautat de autoritatile din aceasta tara.