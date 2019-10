Cum au sărbătorit vedetele Hramul Chișinăului. Foto!

16:50

Kătălina Rusu și soțul ei, Andrei Croitoru, sărbătoresc astăzi 1 an de căsnicie. Pe 14 octombrie, în urmă cu exact un an, cei doi și-au unit destinele. Interpreta se bucură ... Post-ul Kătălina Rusu, mesaj pentru soțul iubitor la un an de la nuntă! apare prima dată în Unica.md.