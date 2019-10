Salarii majorate în 2018

Salariile procurorilor s-au dublat, in ultimii trei ani, iar judecatorii au lefuri care depasesc media europeana. Ei ridica lunar pana la 30 de mii de lei, in functie de vechimea in munca. Pentru comparatie: salariul mediu pe economie este mai putin de 7 mii de lei. Un judecator incepator are un salariu de aproximativ 18 mii de lei, iar leafa unui magistrat de la Curtea Suprema de Justitie ajunge la 30 de mii de lei, lunar.

