Troleibuz cu 30 de pasageri, atacat din armă

13:40

”Noi am semnat un acord cu blocul ”ACUM” în care am spus că noi nu ne certăm cu ei, nu ne criticăm. Eu niciodată nu mi-am permis în această campanie să aduc vreo acuzație cuiva din colegii din blocul ”ACUM” și eu cred că este corect. Eu respect și voi respecta până când acest acord va funcționa între noi.”Ion Ceban a argumentat și de ce acuzațiile că ar fi împotriva suburbiilor sunt neîntemeiate.”Nu este adevărat că eu sau echipa mea suntem împotriva suburbiilor. Vă prezint o singură dovadă a faptului. Sunt date foarte concrete extrase din buget. Doar în ultimii patru ani am susținut toate suburbiile – 18 și 35 de localități din componența acestora cu o sumă de 391 de milioane de lei. Ceea ce este o sumă record de până acum și de câteva ori mai mare față de mandatele anterioare care au fost. Pentru diferite proiecte: drumuri, transport, apeduct și canalizare, pentru grădinițe, pentru școală.