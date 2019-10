Valeriu Munteanu cere ca Ion Ceban sa fie exclus din cursa electorala

12:40

Clipe de groaza pentru un barbat din Cahul. In timp ce urca in automobilul sau, un individ i-a iesit in cale cu un ciocan, l-a amenintat, i-a luat masina si a plecat. Imediat, barbatul a urcat intr-un alt vehicul si a pornit din urma lui. Ce a urmat - FOTO