Acum un an, de Hram, în Chișinău s-au născut 16 copii și s-au căsătorit 5 perechi de îndrăgostiți. Curiozități despre capitală, în cifre

La 14 octombrie spunem „La mulți ani Chișinău!”. Orașul împlinește încă un an. Iată câteva cifre oferite de Biroul Național de Statistică ,despre capitală, exact acum un an. La 14 octombrie 2018, în orașul Chișinău s-au născut 16 copii, au decedat 12 persoane și au fost oficiate 5 căsătorii, informează BNS. Pe parcursul întregului an […]

