(video) Focuri de armă în troleibuzul 22 din Capitală. Incidentul s-a întâmplat în această dimineață

16:30

Pentru a doua seară consecutiv, Craiova a fost locul în care și-au dat întâlnire cei mai tari artiști ai momentului și cei mai relevanți creatori de conținut din România, cu ocazia primei ediții a premiilor The Artist. Ca și vineri, scena din Piața Mihai Viteazu a aparținut unui număr impresionant de artiști, care au impus ritmul timp de peste 6 ore. Articolul Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes, printre câștigătorii The Artist Awards din România. La ce categorii au luat premii apare prima dată în #diez.