Pericolul din maşinile de spălat: Acestea ar putea împrăştia bacterii de la o spălare la alta

21:40

Cătălin Botezatu a fost operat în Turcia. Designerul a trecut prinintervenții complicate, despre care a povestit în cadrul unei intervenții telefonice pe care a avut-o la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars. „Nu e ușor într-o lună și umpic să suporți 4 operati, să stai în spital aproape non-stop, să înduri niște dureri, nu stiu… Eu am trecut prin ceva ce nu pot explica în cuvinte. În a doua și a treia operație am stat 17 zile imobilizat… Am făcut o nouă hemoragie internă. Mi s-a mai făc...