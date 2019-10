Atentat neobişnuit în timpul alegerilor din Kosovo. Ce a ieşit din urna cu voturi

11:00

Mașina care se conduce singură este la un kilometru distanță să iasă în trafic. Se fac teste pentru condus în siguranță, fără șofer. Și multe modele noi sunt dotate cu senzori și camere video, ca să poată face o serie de manevre, fără comenzi date de om. Parchează singure, frânează sau chiar ocolesc un obstacol, transmite Știri.md cu referire la protv.ro. În aglomerația din oraș sau la drum lung, această mașină controlează cu ajutorul unui pachet de senzori, ultrasunete și camere video aproape toate acțiunile. Alex Șeremet, reprezentantul unui producător auto: „Urmărește marcajele stânga-dreapta. Pot să văd că detectează mașini stânga-dreapta. Ține singură banda. Mașina poate inclusiv să intervină asupra direcției, în cazul în care vreau să schimb banda fără să semnalizez.” Producătorul s-a asigurat și că șoferul este totuși atent la drum, chiar dacă mașina a preluat mare parte din comenzi. O cameră cu infraroșu urmărește în permanență privirea șoferului. Reprezentant: „Nu mă mai uit în față, mașina a oprit. Sistemul nu o să mai pornească atât timp cât eu nu mă uit înainte.” Iar cei care au emoții la parcare, pot lăsa mașina să facă singură manevra. Între timp, producătorul acestui autoturism testează pilotul automat permanent, adică mașina care se conduce complet singură. Opțiunea ar urmă să fie disponibilă pe toate modele, de la sfârșitul acestui an. Reprezentantul unui producător auto: „Mai sunt anumite lucruri de ajustat ici colo. Sistemul este mai performant ca să spun așa, mai agil, mai rapid decât reacția umană. Dacă cineva merge neregulamentar și îi taie calea și trece pe roșu, mașina va opri imediat. Mașina sesizează pericolul. Mașinase uită în spate, se uită în lateral, chestii pe care e clar, omul nu le poate face 360 de grade. E clar că cineva ne ține spatele și acel cineva este tehnologia.” Alți producători se gândesc la plăcerea condusului și folosesc tehnologia ca să țină șoferul în siguranță. La acest model, informațiile sunt proiectate în bord, pentru ca șoferul să poate fi atent în permanență la ce se întâmplă în față. Reprezentant Mazda: „Informațiile pe care le afișează head up display-ul sunt viteza pe care o are mașina, distanța față de mașina din față. În momentul în care conducem și avem pe drum indicatoare, automat în partea parbrizului se văd indicatoare pe care le întâlnim, pentru cazul în care nu le-am văzut, pe timp de noapte.” Și cum viitorul în industria auto este electric, există soluții și pentru cei care adoră sunetul de motor. Reprezentant: „Modelul hibrid sau cel electric nu se aude în mod normal, dar noi am aplicat un sistem care face ca motorul hibrid să fie auzit. E foarte complicat și cam aiurea să știi că ai 380 și ceva de cai și să nu simți căluții. Funcționează exact în tandem cu mașina, accelerare, se aude tare, încet.” Uniii producători folosesc tehnologia 3D. sursa: protv.ro