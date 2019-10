MOTIVUL pentru care autoritățile spaniole vor să reducă numărul de papagali călugăr

17:30

Indiferent că se axează pe modul de joc first-person sau third-person, jocurile shooter pentru mobil se bucură de popularitate în creştere. Nu întâmplător, acestea sunt şi cele mai bine realizate jocuri de Android, dezvoltatorii punând efort considerabil pe obţinerea unei experienţe cât mai captivantă şi autentică, raportat la versiunea pentru PC, relatează GO4IT. Iată care sunt cele mai bune jocuri shooter de Android, în anul 2019: Nume joc Versiune Android Link instalare Call of Duty Mobile minim Android 4.3 Play Store PUBG MOBILE minim Android 4.3 Play Store Fortnite minim Android 8.0 Epic Games Store Shadowgun Legends minim Android 6.0 Play Store Modern Combat Versus minim Android 4.1 Play Store Infinity Ops minim Android 4.1 Play Store Super Mecha Champions minim Android 4.1 Play Store Modern Strike Online minim Android 4.1 Play Store Modern Combat 5 minim Android 4.1 Play Store Afterpulse – Elite Army minim Android 5.1 Play Store Call of Duty Mobile De departe, cea mai cunoscută franciză de jocuri shooter, Call of Duty nu putea să rămână fără un exponent şi pe platforma mobile. Disponibil cu mai multe moduri de joc, Call of Duty Mobile cucereşte prin grafica impresionantă şi hărţile open-world desfăşurate pe suprafaţă mare, gândite pentru a livra o experienţă foarte similară versiunii pentru consolă. Uşor de învăţat şi complet gratuit, Call of Duty Mobile pune la dispoziţie mod de joc multiplayer, precum şi battle royale. Dezvoltatorii promit şi includerea unui mod zombie, în care participanţii vor lupta împotriva hoardelor de zombie dezlănţuiţi. PUBG MOBILE Apărând ca o variaţie a modului multiplayer, battle royale oferă jucătorilor posibilitatea să intre direct în acţiune, lumea de joc funcţionând ca o arenă gigantică în care toată lumea se bate cu toată lumea, ultimul supravieţuitor fiind declarat învingător. Adaptat după versiunea pentru PC, PUBG MOBILE te paraşutează în lumea de joc alături de alţi 100 de jucători. Odată intrat, va trebui să-ţi cauţi echipamente şi armele de care ai nevoie pentru a supravieţui. Opţional, jucătorii pot lua parte şi la sesiuni deathmatch cu echipe de 4 contra 4, alegând între modurile first-person sau third-person. Fortnite Deşi a fost lansat în anul 2017 şi cam începe să-şi arate vârsta, Fortnite nu putea lipsi pe lista celor mai bune shootere de Android. Foarte urmărit şi pe canalele de streaming video, Fortnite este încă un joc din categoria battle royale, dar cu ceva elemente în plus. Luam, spre exemplu, posibilitatea de a modifica lumea de joc adăugând tot felul de construcţii, care să-ţi ofere un avantaj contra adversarilor. Spre deosebire de PUBG MOBILE, Fortnite suportă şi sesiuni de gaming cross-play, ceea ce înseamnă că te poţi juca de pe telefonul cu Android şi împotriva adversarilor aflaţi în faţa PC-ului sau consola de jocuri. O altă particularitate pentru Fortnite este că nu poate fi instalat direct din Play Store, dezvoltatorul Epic Games îndrumând fanii către propriul website, de unde poate fi descărcată versiunea mobile a jocului. Odată instalat apk-ul jocului, mai trebuie doar să-ţi creezi un cont de utilizator (sau să te loghezi în cel deja existent). În modul battle royale, jucătorii Fortnite sunt puşi într-o arenă cu 99 de alţi participanţi, scopul fiind de a lupta cât mai eficient şi rămâne ultimul jucător în viaţă, pentru a câştiga. Shadowgun Legends După Call of Duty, Destiny este probabil cea mai populară franciză de jocuri shooter, din punct de vedere al vânzărilor realizate. Chiar dacă iese din story-ul seriei Destiny pentru consolă şi PC, Shadowgun Legends împarte cu aceasta atmosfera de joc. Unul dintre cele mai bune jocuri de Android, Shadowgun Legends te duce în expediţii pe diferite planete cu atmosferă de joc foarte diferită. Poţi lua parte la misiuni co-op împreună cu prietenii, sau exersa abilităţile de luptă împotriva altor jucători. Jocul oferă peste 700 de arme colectabile şi un sistem level-up care recompensează jucătorii înrăiţi. Cu un motor grafic impresionant şi suport pentru gampad-uri, Shadowgun Legends este unul dintre jocurile cu care poţi avea pe mobil o experienţă veritabilă de consolă. Modern Combat Versus Modern Combat este una dintre cele mai longevive serii de jocuri pe mobil. Cea mai nouă adiţie, Modern Combat Versus este axată exclusiv pe sesiuni multiplayer şi acţiune player-versus-player. Jucătorii au la dispoziţie o selecţie foarte variată de personaje, împărţite pe 17 specializări cu abilităţi diferite. În plus, jocul oferă posibilitatea de a lua parte la competiţii cu alte echipe de jucători, sau urmării experţii în acţiune folosind modul spectator. Infinity Ops Încadrat la categoria PvP compat, Infinity Ops este un shooter SF cu o largă selecţie de arme şi echipamente futuriste, precum jetpack-uri pentru escaladarea obstacolelor şi surprinderea adversarilor. Infinity Ops pune la dispoziţie 7 moduri de gameplay: Team Deathmatch, Deathmatch, Hardcore, Duel, Launcher Battle, Base Defense şi un mod Custom unde poţi stabili propriile reguli şi juca împreună cu prietenii. Ajutat de un motor grafic foarte sofisticat, Infinity Ops oferă o selecţie variată de hărţi şi abilitatea de a conduce vehicule, în anumite tipuri de bătălii. Super Mecha Champions Puţin diferit de alte shootere de pe listă, Super Mecha Champions îşi transpune participanţii într-o lume virtuală redată folosind grafică şi elemente vizuale în stilul anime, jocul fiind deosebit de atractiv pentru fanii genului manga şi anime. Cunoscute sub denumirea de Mechs, personajele selectabile dispun de abilităţi foarte diferite şi stiluri unice de luptă. În ciuda ritmului alert de desfăşurare a acţiunii, Super Mecha Champions poate fi uşor de stăpânit şi pentru începători, apelând tutorialul intuitiv adresat celor neiniţiaţi. Modern Strike Online Fanii Counter Strike au la dispoziţie o alternativă modernă, creată special pentru era dispozitivelor smartphone. Reprezentare destul de fidelă a jocului Counter Strike original, Modern Strike Online se bucură de suport solid din partea dezvoltatorilor şi primeşte îmbunătăţiri periodice, ajungând deja unul dintre cele mai bune shootere de Android în 2019. Printre modurile de joc suportate se numără Deathmatch, Team Deathmatch, TD with a Bomb, Duel, Special Operations, Hardcore şi custom game. Jucătorii au la dispoziţie peste 70 tipuri de arme şi 14 hărţi de joc. Modern Strike Online suportă inclusiv sesiuni Tournament şi afilierea la clanuri de jucători, competiţiile între acestea aducând diverse recompense. Modern Combat 5 În timp ce Modern Combat Versus este un shooter de Android axat pe modul de joc multiplayer, predecesorul Modern Combat 5 pune la dispoziţie şi o campanie single-player pe care o poţi savura fără să lupţi constant împotriva altor jucători. Uşor diferite, misiunile Spec Ops oferă o continuare interesantă după terminarea campaniei solo. Ajutat de grafica foarte detaliată şi o selecţie amplă de arme, Modern Combat 5 intră pe lista scurtă a celor mai bune jocuri de Android din 2019. Adresat fanilor FPS, Modern Combat 5 include şi moduri de joc multiplayer PvP, însă popularitatea sa este în scădere după lansarea noului Versus. Modern Combat 5 oferă opţiuni ample pentru ajustarea comenzilor touch, dar şi suport pentru gamepad-uri. Afterpulse – Elite Army Adresa celor care preferă modul third-person, Afterpulse – Elite Army se face remarcat prin grafica sa excelentă, cel mai bine savurată cu un smartphone de gaming precum ROG Phone II. Afterpulse oferă o sumedenie de arme, echipamente şi opţiuni personalizabile. Jucătorii au la dispoziţie nu mai puţin de 5 moduri multiplayer, competiţii sezoniere şi provocări la care poţi participa împreună cu prietenii.