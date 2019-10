Cum va fi vremea afară de Hramul Chișinăului

11:40

O persoană şi-a pierdut viaţa şi alte trei sunt date dispărute după prăbuşirea sâmbătă a unui hotel în construcţie în centrul oraşului New Orleans (statul Louisiana), au anunţat autorităţile americane, citate de AFP. Echipele de salvare au acordat asistenţă altor 19 persoane, potrivit şefei serviciilor de urgenţă din New Orleans, Emily Nichols.