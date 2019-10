Horoscopul zilei aduce probleme financiare pentru Balanțe; Peștii, în schimb, au parte de o zi cu schimbări în bine

09:10

Acest canal are o lățime de doar 25 de metri, iar vasul de croazieră care l-a traversat astăzi a reușit să bată orice record. Niciodată, acest canal n-a fost străbătut de o ambarcațiune mai mare, a notat CNN. Cu 929 de pasageri la bord, Braemer a reușit să se strecoare printre pereții stâncoși ai canalului. Nava care cântărește 24,344 de tone și are o lungime de 195,82 metri. „Astăzi, Braemar a făcut istorie, devenind cea mai mare ambarcațiune care a traversat acest canal”, au spus cei de la com...