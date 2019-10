HOROSCOP: Un moment unic în dragoste! Află ce îți rezervă astrele, azi, 13 octombrie

19:45

Cifrele sunt oferite de SES ASTRA România prin Mercury Research. Raportul analizează obiceiurile de vizionare, inclusiv televiziune şi online, servicii de streaming video, calitatea imaginii şi conţinut. Raportul privind piaţa românească se află la a patra ediţie, debutând în 2015, relatează mediafax, citat de Descoperă. În gospodăriile românilor, televizoarele HD sunt o prezenţă comună. Studiul arată că 3 din 4 români (73%) deţin un televizor HD, iar 18% unul UltraHD. În acelaşi timp, 30% dintre români au declarat că încă mai au în gospodărie un televizor cu tub catodic. Numărul televizoarelor cu tub catodic a scăzut în 2019 la 30%, de la 47% în 2017. Creşterea cea mai pronunţată a fost înregistrată de televizoarele Smart TV – 55% dintre respondenţi au afirmat că au cel puţin un televizor smart, faţă de 44% în 2017. Majoritatea deţin un televizor cu ecran plat non-smart (69%). Timpul de vizionare al programelor TV continuă să fie la un nivel ridicat. În 2019, în medie un român se uită la televizor timp de 3,3 ore în timpul săptămânii, iar în week-end timpul petrecut în faţa televizorului creşte la 3,7 ore. Tinerii (18-34 de ani) petrec cu o oră mai puţin timp la TV decât cei în vârstă (peste 55 ani) – 2,9 ore faţă de 3,9 ore în medie în timpul săptămânii, aceştia preferând consumul video online, potrivit autorilor studiului. Astfel, în ce priveşte onţinutul TV liniar pe zi, românii urmăresc 210 minute, iar pentru conţinut video online cifra este de 144 de minute pe zi. O treime dintre respondenţi nu urmăresc conţinut online. În ceea ce priveşte preferinţele pentru conţinut video 45% din conţinutul video urmărit online este reprezentat de diverse videoclipuri. Astfel, 32% din conţinutul video urmărit ţine de ştiri, 36% sunt filme şi 31%, documentare. În mediul urban, documentarele sunt mai urmărite decât în mediul rural (37% vs 23%) în acelaşi mod arătând raportul urban ce serialele (26% vs 14%). În mediul rural se urmăresc mai multe ştiri, procentul declarat fiind de 86%faţă de 78% în mediul urban. Conform studiului realizat de SES, ştirile sunt cel mai urmărit program de către români: 82% dintre respondenţi afirmă că urmăresc ştiri, acelaşi procent ca în 2016. Dacă interesul pentru ştiri a rămas constant în ultimii ani, interesul pentru filme a înregistrat cea mai mare creştere. Filmele sunt al doilea cel mai urmărit program, cu 71% dintre opţiuni în 2019, faţă de 65% în 2016. Apoi, printre cele mai urmărite programe TV urmează documentarele (57%), emisiunile de entertainment/audienţă generală (57%), serialele (51%), sport (43%) şi talk show-uri (39%). Pentru tineri (18-34 ani), filmele sunt cel mai urmărit program TV (74%, faţă de 68% ştiri), în timp ce în mediul rural ştirile sunt mai urmărite decât în mediul urban (86% vs. 78%). Televiziunea liniară este liderul timpului de vizionare. Potrivit studiului SES ASTRA România, două treimi dintre respondenţi spun că urmăresc conţinut video online în medie timp de 2,3 ore zilnic în timpul săptămânii şi 2,5 ore în zilele de week-end – cu 1,2 ore mai puţin decât la TV. Respondenţii au fost invitaţi să-şi imagineze că sunt pe o insulă pustie şi au acces un singur canal TV. ProTV este în topul opţiunilor, cu 27% dintre respondenţi spunând că acesta este canalul TV pe care l-ar alege pe o insulă pustie, urmat de Antena 1 (9%), Kanal D (8%), TVR 1 (5%) şi HBO (4%). Dacă ar trebui să aleagă un tip de canal TV pe o insulă pustie, mai mult de jumătate dintre români ar alege canale de divertisment/generaliste, urmate de canale de ştiri (12%) şi filme (10%). Vârstnicii (+55 ani) înclină spre canale de ştiri (20%), în timp de tinerii (18-34 ani) aleg canale de filme (17%), mult mai puţin ştiri (doar 1%). Serviciile de video streaming devin populare. Aproape jumătate dintre români (45%) au, în 2019, un abonament la o platformă de streaming video, faţă de 7% în 2016. Cele mai populare servicii video de streaming sunt Netflix (22% dintre respondenţi au un abonament) şi HBO GO (15%). Televiziunea liniară este disponibilă acum oricând şi oriunde, datorită creşterii în popularitate a platformelor online oferite de operatorii TV. Platformele de live streaming ale programelor TV pot fi urmărite pe device-uri mobile sau prin intermediul aplicaţiilor mobile şi sunt incluse, de cele mai multe ori, gratuit în oferta de televiziune şi/sau internet. 28% dintre români au un abonament la o astfel de platformă. Cele mai populare sunt Digi Online (13%), urmată de Telekom TV (11%), Orange TV GO (8%) şi Horizon Go de la UPC (5%), potrivit studiului. Deviceul cei mai utilizat pentru a urmări conţinut video pe/de pe internet este smartphoneul (jumătate dintre respondenţi îl folosesc), urmat de calculator (27%) şi televizor (27%). „Clienţii noştri consideră că datele despre piaţă pot oferi cheia către decizii corecte de business, iar acesta este motivul pentru care am comandat acest studiu”, spune Mihai Ursoi, Country Manager România, Bulgaria şi Republica Moldova al SES Video. „Oferim acces către cea mai amplă ofertă de canale TV din Europa prin intermediul sateliţilor noştri. Suntem astfel într-o poziţie ideală de a înţelege datele şi de a oferi informaţii solide clienţilor noştri” Conform datelor furnizate de ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii), numărul de abonaţi la serviciile pay TV a crescut în ultimul an cu mai mult de două procente, ajungând la 7.6 milioane. La finalul anului 2018, s-a înregistrat pentru prima dată faptul că numărul de abonaţi al serviciilor pay TV a depăşit numărul de gospodării din România. Datele oficiale ANCOM arată că sunt 102 subscripţii pay TV la 100 gospodării din România. Cu toate acestea, conform studiului, principalul motiv pentru care românii îşi aleg furnizorul de servicii TV rămâne „singurul disponibil în zona în care locuiesc”, cu 22% dintre răspunsuri. Totuşi, acest răspuns a marcat o scădere în ultimii ani: de la 37% în 2015, la 32% în 2017. Importanţa acordată pachetului de servicii şi preţului este pe un trend crescător faţă de 2016. 16% dintre români au afirmat că în 2019 şi-au ales furnizorul de servicii TV pentru că oferea cel mai bun preţ pentru pachetul de servicii (de la 7% în 2016). Mai mult, jumătate dintre respondenţi şi-ar schimba furnizorul de servicii TV pentru o ofertă de preţ mai competitivă. Alegerea furnizorului pe baza criteriului calităţii imaginii a scăzut – de la 16% în 2015, la 6% în 2019. Calitatea imaginii a devenit un standard considerat implicit, în special pentru abonaţii TV prin cablu. Calitatea imaginii este mai importantă pentru abonaţii DTH, faţă de abonaţii la TV prin cablu: 12% vs. 4%. Studiul privind consumul de TV şi video în 2019 a fost realizat de Mercury Research pentru SES România în iunie 2019, pe un eşantion reprezentativ naţional de 401 de persoane. Respondenţii sunt persoane de peste 18 ani, care utilizează servicii de televiziune prin cablu, satelit sau IPTV. Studiul „Raport privind consumul de TV şi video 2019” a fost comandat de SES ASTRA România şi a fost efectual în luna iunie 2019. Cifrele oferă o privire în detaliu asupra obiceiurilor de consum TV şi video online ale românilor. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de computer, între 10 şi 21 iunie. SES este liderul operatorilor de sateliţi la nivel mondial, cu o flotă de peste 70 de sateliţi, dispuşi pe două orbite diferite: Orbită Geostaţionară (GEO) şi Orbită Medie (MEO). SES furnizează unui spectru larg de clienţi servicii globale de distribuţie video şi conexiune de date prin intermediul a două divizii de business: SES Video şi SES Networks. Serviciile SES Video ajung în peste 355 de milioane de locuinţe la nivel mondial, prin intermediul platformelor DTH sau cablu, reţele digital terestre sau IPTV.