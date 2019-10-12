Певица под сценическим именем Ирина завоевала Гран-при Чемпионата ПМР по караоке

Новости Приднестровья, 12 octombrie 2019 23:50

28 октября девушка представит республику на Чемпионате России «Караоке без границ»

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1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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