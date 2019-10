Evenimente pentru ziua de duminică. Unde poți merge cu prietenii la Chișinău în ultima zi de weekend

20:15

Centrul de Limbi Străine LEXIS a organizat pe 7-10 octombrie sesiuni de pretestare pentru examenele Cambridge. Aici au participat 150 de elevi ai claselor primare, gimnaziale, liceeni, studenți și profesori universitari – au fost implicați în pretestări ale diferitelor examene: KET (A2), PET(B1), FCE (First Certificate in English – B2), CAE (Certificate in Advanced English – C1-C2).