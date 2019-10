VIDEO// Poliția italiană a descoperit o plantaţie de marijuana ascunsă în spatele... unei cabine de duş

12:00

„Astăzi (vineri - n.r.), poliţia Capitolului SUA a arestat 16 persoane pentru că au participat la o demonstraţie ilegală în zona aripii de est a Capitoliului SUA”, a menţionat într-un e-mail directorul de comunicare al Poliţiei Capitoliului, Eva Malecki, care a precizat că cei arestaţi au fost acuzaţi de obstrucţionare. Mike Valerio, reporter la postul tv WUSA din Washington, D.C., a postat un video pe Twitter în care se vede cum actriţa, în vârstă de 82 de ani, îmbrăcată în roşu, este încătuşată pe treptele Capitoliului şi escortată de autorităţi. Un grup mic de persoane aplauda. Fonda s-a mutat recent din Los Angeles la Washington D.C., pentru patru luni, pentru a se alătura mişcării împotriva schimbărilor climatice. Actriţa este cunoscută pentru activismul ei politic. Fonda a participat la mişcarea pentru drepturile civile din anii 1960 şi a fost o oponentă vocală şi controversată a războiului din Vietnam. La începutul anilor 1970, Fonda a fost arestată pe aeroportul din Cleveland sub suspiciunea de trafic de droguri. Testele de laborator au confirmat ulterior că pastilele pe care le avea asupra ei erau vitamine. Acum, actriţa mărturiseşte că nu se teme să ajungă din nou la închisoare. „Am 82 de ani, am mai fost arestată. Adică vreau să spun că nu pot fi atacată mai rău decât am fost până acum. Deci ce-mi poate face (preşedintele american Donald) Trump? Nu am nimic de pierdut”, a declarat ea într-un interviu.