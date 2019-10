(foto) Renato Usatîi împreună cu susținătorii săi, în fața Președinției, îi dau un ultimatum lui Igor Dodon

16:45

Cercetătorii japonezi au reușit să creeze sânge artificial care să poată fi folosit în transfuzii indiferent de grupa sanguină a pacientului, informează cotidianul Asahi Shimbun. În plus, acest sânge are calitatea de a putea fi păstrat mai mult timp. Articolul Cercetătorii japonezi au reușit să producă sânge artificial universal care se păstrează un an apare prima dată în #diez.