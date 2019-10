Numărul membrilor CSM ar putea fi extins de la 12 la 14

12:10

Grav accident la Strășeni. Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat. Sunt victime Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce microbuzul de pe ruta Chișinău-Strășeni a fost implicat într-un accident rutier și s-a răsturnat pe traseu. Mariana Bețivu, ofițerul de presă al IGP, a declarat pentru Deschide.MD că accidentul s-a produs in această dimineață, in jurul orei 08:20, pe traseul R-1 Chisinau -Ungheni, la o distanță de 20 km de or. Straseni. La fața locului s-a stabilit că șo...