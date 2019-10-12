Киноафиша: «Гемини»
Новости Приднестровья, 12 octombrie 2019 12:20
Фантастический боевик об очередном клонировании человека
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12:20
Фантастический боевик об очередном клонировании человека
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11:50
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
1 octombrie 2019
13:40
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
30 septembrie 2019
18:30
Теперь школьников 11-12 лет могут поместить в учебно-воспитательный комплекс МВД
25 septembrie 2019
11:40
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
23 septembrie 2019
16:30
Ожидается переменная облачность, без осадков
14 septembrie 2019
23:20
В программе праздника – концерт, дегустация вина и винограда, фотозоны, выставки-продажи
08:30
Ожидаются кратковременные дожди
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Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.