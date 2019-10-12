Киноафиша: «Гемини»

Новости Приднестровья, 12 octombrie 2019 12:20

Фантастический боевик об очередном клонировании человека

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Новости Приднестровья

Acum 30 minute
12:20
Киноафиша: «Гемини» Новости Приднестровья
Фантастический боевик об очередном клонировании человека
Acum o oră
11:50
Программа развития туризма. Welcome to Pridnestrovie Новости Приднестровья
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
ПМИЭФ 2019 Новости Приднестровья
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
1 octombrie 2019
13:40
Итоги недели (16-22.09.19) Новости Приднестровья
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
30 septembrie 2019
18:30
Подростки обокрали сотрудницу библиотеки Новости Приднестровья
Теперь школьников 11-12 лет могут поместить в учебно-воспитательный комплекс МВД
25 septembrie 2019
11:40
«ИнтерцентрЛюкс» на «MOLDOVA FASHION DAYS-2019» Новости Приднестровья
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
23 septembrie 2019
16:30
Во вторник будет до +24 °С Новости Приднестровья
Ожидается переменная облачность, без осадков
14 septembrie 2019
23:20
На заводе «Квинт» прошел День вина Новости Приднестровья
В программе праздника – концерт, дегустация вина и винограда, фотозоны, выставки-продажи
08:30
На субботу синоптики передают до +25 °С Новости Приднестровья
Ожидаются кратковременные дожди
Mai multe ştiri
©2004—2019 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.