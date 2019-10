Fondul European va finanța 3 bănci din Moldova cu 25 mln lei

10:50

În orice sector al muncipiului Chişinău, la colţ de stradă sau la marginea pieţelor putem întâlni zeci de comercianţi ambulanţi. Aceştia fac abstracţie de reguli şi îşi vând marfa în praf, sub cerul liber. Comerţul stradal neautorizat este în atenţia autorităţilor de mai mult timp, însă măsurile luate nu rezolvă situaţia definitiv, transmite Știri.md cu referire la tvrmoldova.md. Străzile adiacente Pieţii Centrale sunt luate cu asalt de vânzătorii ambulanţi. Aici vin, zilnic, zeci de comercianţi stradali. Din cauza tarabelor improvizate, trotuarele sunt practic, inaccesibile. Lapte, brânză, ouă şi carne se vând direct pe marginea drumului. - Cât e kilogramul de carne? - 100 de lei. - Vindeţi carnea aşa în drum? -Noi o astupăm, e proaspătă. - În ce condiţii ţineţi dumneavoastră carnea? - Dute fa... - Nu vii frică să îmbolnăviţi cumpărătorii? Deşi poliţiştii nu permit acest lucru, comercianţii ambulanţi spun că nu vor să vândă în pieţe, pentru ca acolo vânzările sunt mai proaste. - Acolo nu vine nimeni, pe lumea de la ţară îi pun lângă viceu. De ce nu pun speculanţii acolo şi pe noi să ne dea mai încoace, amestecătură să fie. Eu am stat cu mămăligă, cum am venit încoace, gata am vândut. - Vine poliţia, vă alungă? - Alungă, nu-i frumos. Noi ştim că nu-i frumos, dar nu avem încotro. În timp ce unii locuitori ai Chişinăului cred că ar trebui interzis comerţul stradal, alţii sar în apărarea vânzătorilor. -Am o impresie foarte rea despre treaba asta că nu sunt condiţiile care trebuie, de la magazine cumperi produse mai ieftine şi mai calitative. -Pe stradă nicio mâncare nu se vinde după lege, eu aşa socot. Flori pot să mai vândă, dar mâncare nu se vinde. -Nu trebuie să se vândă, dar în piaţa e foarte scump şi omul cela care vine de la ţară cu un kilogram de brânză el nu mai are bani să plătească acolo. Acolo stau speculeanţii. Desigur că, nu-i bine să vândă aici, nu-i iginienic dar ei altă ieşire cred că nu au. -Care vor cumpără, care nu vor nu cumpără. Ce să le facem? Oamenii dacă nu înţeleg. Mai ales brânzeturile se strică şi poate să fie şi microbi, şi infecţii. Problema comerţului stradal neautorizat se află în vizorul autorităţilor mai bine de 10 ani, însă măsurile pentru atenuarea acestui fenomen sunt efeciente doar pe termen scurt. Adrian Talmaci, primarul interimar al municipiului Chişinău: „Problema nu poate fi lichidată definitiv, pentru că sunt mai mulţi factori. În primul rând, de exemplu în sectorul Râşcani s-a lichidat o piaţă, piaţa Bogda Voievod, respectiv lumea care comercializa în piaţa respectivă, acum comercializează pe trotuar. Adică, sunt mai mulţi factori. Trebuie să ne gândim să le organizăm alte spaţii pentru comercializare ca să avem mai puţin comerţ stradal.” În Republica Moldova comerţul stradal de orice tip este interzis prin lege. Pentru comercializarea mărfurilor fără acte de provenienţă, articolul 265 din Codul Contravenţional prevede o amendă de până la 7.500 de lei.