FOTO// Maia Sandu a efectuat prima vizită în Găgăuzia de când e premier

În calitate de companie de mobilitate, Toyota consideră că atunci când oamenii sunt liberi să se deplaseze, orice este posibil. Această viziune este bazată pe înțelegerea faptului că mobilitatea depășește transportul fizic pentru a include nevoia umană de a fi mișcat și angajat emoțional. LQ urmează această filozofie sub o temă de dezvoltare principală „Learn, Grow, Love”. Yui şi tehnologia de conducere automată a conceptului LQ, ambele dezvoltate în parteneriat cu Toyota Research Institute (TRI), se combină pentru a crea o experiență unică de mobilitate care construiește relația dintre vehicul și șofer, învățând și răspunzând preferințelor și nevoilor individuale. Numele exprimă speranța Toyota că această abordare va „indica” dezvoltarea viitoarelor vehicule care vor spori relația dintre mașină și șofer. LQ va fi expus publicului la „Expo Future”, o expoziție specială a Salonului Auto de la Tokyo (24 octombrie – 4 noiembrie). În plus, Toyota a anunțat astăzi Toyota Yui Project Tours 2020 – un eveniment ce va cuprinde test drive-uri publice cu acest automobil, programat să se desfășoare din iunie până în septembrie 2020. Publicul va avea ocazia să se înregistreze pentru o șansă de a fi selectat pentru a experimenta LQ și Yui. Spre deosebire de Concept-i, LQ are un design uşor revizuit, patru portiere care se deschid normal, iar lungimea i-a fost mărită cu doar 20 de mm (până la 4.530 mm). Lăţimea, înălţimea şi ampatamentul constituie 1.840 x 1.480 x 2.700 mm. Locuri pentru pasageri sunt în continuare patru. La bază are o unitate de propulsie electrică, detalii despre care nu se cunosc, în afară că poate asigura o autonomie de până la 300 de km. Greutatea maşinii este de 1.680 de kg. Conceptul LQ este dotat cu un înveliș catalizator nou dezvoltat, care descompune ozonul în oxigen pe ventilatorul radiatorului, permițând ozonului de lângă suprafața solului, cel care cauzează smogul fotochimic, să fie descompus în timp ce vehiculul se deplasează. Toyota a măsurat efectul acestui înveliş şi s-a constatat că poate purifica aproximativ 60% de ozon conținut în 1.000 de litri de aer pe parcursul unei ore de mers.