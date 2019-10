UE și Marea Britanie noi negocieri pentru un acord de Brexit

10:30

Potrivit cotidianului The New York Times enumeră mai multe operaţiuni care deși păreau specifice serviciilor de informaţii ruse, autorităţile le-au considerat iniţial drept atacuri izolate, fără legături între ele": "prima dată, a fost o campanie pentru destabilizare în Republica Moldova, urmată de otrăvirea unui traficant de arme în Bulgaria şi de o tentativă eşuată de lovitură de stat în Muntenegru. Anul trecut, a fost o tentativă de asasinare a unui fost spion rus în Marea Britanie prin utilizarea unei substanţe neurotoxice." Acum, oficiali din cadrul serviciilor secrete occidentale au ajuns la concluzia că aceste operaţiuni şi posibil multe altele fac parte dintr-o campanie coordonată aflată în derulare care are scopul destabilizării Europei. Campania este efectuată de o unitate de elită a serviciilor secrete ruse specializată în acţiuni subversive, acte de sabotaj şi asasinate. Unitatea de elită 29155 desfăşoară operaţiuni de cel puţin zece ani, dar oficialii occidentali au depistat-o abia recent. Oficiali din cadrul serviciilor secrete din patru ţări occidentale afirmă că este neclar cât de frecvent acţionează această unitate şi avertizează că este imposibil de anticipat când şi unde vor fi lansate noi atacuri. Scopul Unităţii 29155 evidenţiază amploarea acţiunilor preşedintelui rus, Vladimir Putin, împotriva Occidentului prin aşa-numitul război hibrid - ce include campanii de propagandă, atacuri ciberbetice, dezinformare şi confruntare militară directă. Rugat să comenteze, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a transmis că întrebările trebuie adresate Ministerului rus al Apărării. Instituţia nu a făcut niciun comentariu. Conform NYT, cel mai probabil unitatea este subordonată Serviciului rus de Informaţii Militare (GRU). Membrii Unităţii 29155 sunt suspectaţi să se deplasează în ţări europene. „Este vorba de o unitate GRU activă de câţiva ani în Europa. A fost o surpriză că ruşii, agenţii GRU, această unitate s-au simţit liberi să meargă în ţări prietene şi să comită astfel de atacuri. A fost un şoc”, afirmă, sub protecţia anonimatului, un oficial din cadrul serviciilor de securitate europene. Agenţiile secrete occidentale au depistat această unitate de elită după tentativa eşuată de lovitură de stat produsă în Muntenegru în 2016. Ulterior, atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent rus Serghei Skripal şi pe fiica acestuia în Marea Britanie a generat un conflict diplomatic major. Peste 20 de ţări, inclusiv Statele Unite, au expulzat 150 de diplomaţi ruşi.