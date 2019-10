Într-un nou format. Tinerii din Moldovan National Youth Orchestra vor avea un concert în parcare

12:45

Cea de-a 12-a ediție a Conferinței Internaţionale de Sisteme Electromecanice și Energetice SIELMEN – International Conference On Electromechanical And Energy Systems, și-a deschis lucrările la Tekwill. Conferința este organizată sub egida Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei, Facultății Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași și Facultății Inginerie Electrică a Universității din Craiova, în parteneriat cu Institute of Electrical and Electronic Engineering – IEEE Romania Section, Association for Promoting Engineering Education și a unui șir de sponsori locali.