VIDEO // PCCOCS a contestat eliberarea de răspundere a cinci membri ai grupării „Makena”

Zilele trecute am asistat și la prima ceartă mai serioasă între primi doi lideri din Moldova, Maia Sandu și Igor Dodon. Sunt primele declarații mai grave care se fac de către cei doi lideri, sunt primele atacuri ce trădează arsenalul pe care îl are fiecare. Poate pentru foarte mulți cetățeni, episodul acesta nu spune mare lucru. Moldovenii sunt obișnuiți cu certurile între politicieni și, de multe ori, nici nu le bagă în seamă. Oamenii iau din mers mesajele principale și rămân în cap cu acele me...