SONDAJ // Ceban, Năstase și Țîcu lideri în opțiunile chișinăuenilor pentru primărie

Nu am scris nici un rând despre alegerile pentru municipiul Chișinău. În nici un editorial. Și nu că nu am urmărit campania – mai mult non-campania - cu singurul act notabil, hotărârea Curții care declara valide alegeri de acum... un an. O formă rizibilă, dacă nu ar fi hilară și penibilă, ce miroasă a ingerință politică în actul de justiție fără scop și acțiune de promovare strict electorală.