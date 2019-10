Ofensiva turcă în Siria: Ankara înregistrează primele pierderi

10:40

Simona Halep (28 de ani) este gata să facă pasul cel mare în 2020, în ceea ce privește viața personală. Marea noastră campioană ar fi decis să se căsătorească, după ce a fost cerută de soție de către iubitul său, Toni Iuruc. Nunta ar avea loc în septembrie 2020, după ce Simona Halep va participa la US Open, scriu cei de la wowbiz.ro. Conform sursei citate, nunta dintre Simona Halep și Toni Iuruc ar urma să aibă loc la un restaurant de lux din Constanța. Ce spunea Simona Halep despre nunta sa "N-aş vrea să visez ceva şi să nu-mi iasă, dar aş vrea să am alături cât mai mulţi oameni, familia şi prietenii. Aş vrea să fie în România, nu ştiu dacă la mare sau în alt oraş", a spus campioana din acest an de la Wimbledon. Simona Halep are două trofee de Grand Slam în carieră Constănţeanca le-a povestit celor de pe Instagram cât de mult îşi doreşte să-şi întemeieze o familie după ce va renunţa la tenis. "Îmi doresc să am o familie și o să mă dedic total copiilor mei. Sper să am copii și să pot. Și nimic tenis, câțiva ani. După aceea o să mă ocup și de ei, să facă un sport, dacă vor, dacă nu, o să îi susțin în totalitate în tot ceea ce vor ei să facă. Viața mea o să fie foarte îngrijită după tenis", a mai declarat locul 4 WTA. Ce a spus Simona Halep despre relația cu Toni Iuruc Jurnaliștii americani au aflat și ce a declarat Simona Halep în presa din România despre noul ei iubit. "Acum sunt mult mai relaxată și mai deschisă. Da, am un iubit. Avem o relație normală, mă simt foarte bine. Dar aș dori să rămână niște lucruri personale. Sunt a României când vine vorba de tenis. Dragostea și tenisul sunt lucruri diferite, dar cred că viața personală este cea mai importantă. Mă văd cu cineva și nu aș fi niciodată capabilă să-mi sacrific familia pentru tenis", este declarația campioanei noastre, care a ajuns în presa din SUA. sursa:digi24.ro