Ion Andronache despre situația de la liceul „Socrate”. „În clasa noastră va fi instalată o cameră de supraveghere video”

Ziua Internațională a Coming-Outului este un eveniment anual, care are loc pe data de 11 octombrie (în unele state pe 12 octombrie), având ca scop celebrarea persoanelor LGBT care iși asumă public orientarea sexuala sau identitatea de gen, sensibilizarea opiniei publice in legătură cu problematica coming outului, precum și creșterea vizibilității comunității LGBT.