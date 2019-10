(INTERVIU) Candidatul la șefia or. Căușeni, Anatolie Donțu: Partidul este un sprijin în atragerea investițiilor

07:40

„Fiind locuitor și apoi consilier orășenesc, nu am văzut dezvoltarea orașului, or chiar dacă se dezvoltă – nu cu pași corecți. Sunt posibilități, dar nu este dorință din partea primăriei” – a declarat candidatul Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” la șefia orașului Căușeni, Anatolie Donțu, în cadrul unui interviu pentru PROVINCIAL.MD. Cu privire […] Post-ul Pretendent la șefia or. Căușeni: „Sunt posibilități, dar nu este dorință din partea primăriei” apare prima dată în Provincial.