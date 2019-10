Guvernul Dăncilă a fost demis

18:10

Partidul Democrat din Moldova are 329 de primari în funcție care vor un nou mandat de edil, PSRM are 130 și blocul ACUM DA și PAS are 114 primari care candidează pentru un nou mandat. Datele sunt prezentate pe pagina web alegeri.md, prezentată într-o conferință de presă la IPN de Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.