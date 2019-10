Premiul Nobel pentru Literatură, acordat și pentru 2018, și pentru 2019, după scandalul sexual de anul trecut

14:30

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram al Ducilor de Sussex, Ed Sheeran, 28 de ani, glumește cu Prințul Harry, 35 de ani, spunându-i că nimeni nu înțelege cum este „pentru oameni ca noi”, referindu-se la faptul că amândoi au părul roșcat, potrivit Daily Mail. Both Prince Harry and Ed Sheeran want to ensure that not just today but every day, you look after yourself, your friends and those around you. There’s no need to suffer in silence - share how you’re feeling, ask how someone is doin...