Din cursa pentru primăria Chișinău se mai retrage un candidat. Despre cine este vorba

Săptămâna trecută, Call of Duty Mobile a luat cu asalt dispozitivele mobile, atât pe iOS, cât şi pe Android. Cu peste 100 de milioane de descărcări efectuate numai în prima săptămână, Call of Duty Mobile a obţinut „cea mai bună lansare a unui joc de mobil înregistrată vreodată", conform Sensor Tower.