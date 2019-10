Cum să devii primar înainte de alegeri, fiind ministru

16:50

Oficialități europene din domeniul securității au identificat o unitate secretă rusă de spionaj care a încercat să pună la cale asasinate și operațiuni de destabilizare în mai multe țări europene, potrivit unei știri publicate de ziarul american „The New York Times”. Informația a fost dezminițită miercuri de purtătorul de cuvînt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a spus că e o pură invenție, și că Moscova nu este în nici un fel interesată să destabilizeze țările europene. „The New York Times” a relatat marți că deși oficialitățile europene au identificat unitatea în ultimele luni, se crede că ea funcționa sub acoperire de cel puțin zece ani. Unitatea nr 29155 are sediul la Moscova și face parte din Agenția de informații a Ministerul rus al Apărării, cunoscută sub numele de GRU. Mai multe oficialități occidentale din domeniul securității cred că unitatea a pus la cale cele două tentative de asasinare a negustorului de arme bulgar Emilan Gebrev din 2015, tentativa de lovitură de stat din Muntenegru în 2016, care a inclus și o tentativă de asasinare a premierului Milo Djukanovici, și tentativa de asasinare în 2018 a fostului ofițer GRU, Serghei Skripal, la Salisbury, în Anglia. Deși aceste incidente fuseseră deja puse pe seama forțelor de securitate rusești, oficialitățile occidentale cred acum că ele au fost opera unei singure unități de spionaj militar din Rusia.