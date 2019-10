Cum au ajuns superbogații SUA să plătească cele mai mici impozite

16:40

O înregistrare video care pare să surprindă atacul ce s-a produs, miercuri, la Halle, soldat cu doi morți, a apărut pe rețelele de socializare. În imagini se poate observa un individ mascat care coboară dintr-o mașină și începe să tragă mai multe focuri de armă, pe o stradă din oraș. #BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle. Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS— Guy Elster (@guyelster) October 9, 2019 Doi oameni au fost uciși miercuri în oraşul german Halle, poliţia anunțând la scurt timp după atac că a reţinut o persoană, relatează Reuters. Potrivit ziarului Bild, atacul a avut loc în faţa unei sinagogi şi o grenadă de mână a fost aruncată într-un cimitir evreiesc. Un martor ocular a declarat pentru televiziunea n-tv că o altă persoană ar fi tras într-un magazin de kebab din Halle. ''Conform constatărilor iniţiale, două persoane au fost ucise la Halle. Au fost mai multe focuri. Presupuşii autori au fugit cu un vehicul. Cercetăm şi cerem cetăţenilor să rămână în casele lor″, a anunţat iniţial poliţia locală pe Twitter. "Forţele noastre au reţinut o persoană", au anunţat ulterior forţele de ordine, îndemnând la vigilenţă. Atacul a avut loc de Yom Kippur, cea mai sfântă zi a anului în iudaism, când evreii postesc mai mult de 24 de ore.