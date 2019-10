Incendii de vegetaţie în Australia (VIDEO)

18:30

Guvernul nu va negocia cu socialiștii cedarea unor ministere, iar cabinetul de miniștri nu ar avea nevoie de intervenția PSRM, a declarat astazi premierul Maia Sandu.Anterior, președintele Igor Dodon a declarat că e nevoie de o restructurare în Guvern.„Nu e dupa el, prim-ministrul decide cine ramîne in functie si cine nu ramane. La moment toti raman in functie. Igor Dodon poate sa se dea c