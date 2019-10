video | Codreanu spune că organele electorale nu se grăbesc să se convoace în ședință: „Exercițiul democratic care urmează nu poate fi catalogat drept alegeri”

17:20

La un an după publicarea bestsellerului Becoming, Michelle Obama va lansa încă o cartea. Aceasta va vedea lumina tiparului pe 19 noiembrie și va reprezenta o continuare a primului roman. Cartea se va numi „Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice”. Producția va reprezenta, de fapt, un jurnal în care cititorii vor fi îndemnați … Articolul Michelle Obama lansează cea de-a doua carte. Cititorii vor putea să o transforme în propria agendă și să își relateze trăirile apare prima dată în ZUGO.