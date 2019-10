Selectionata Argentinei a ratat calificarea in sferturile de finala la Cupa Mondiala de rugby. Chiar daca au reusit o victorie categorica in fata reprezentativei din SUA, pumele n-au obtinut punctele necesare pentru a trece in etapa urmatoare - VIDEO

