Un avion cu pasageri a trebuit să aterizeze de urgență în Elveția. Bordul aeronavei, plin de fum

«Nu vreau să combat veridicitatea cifrelor prezentate de CBS – AXA, dar am senzația că e o vrăjeală aici. Chiar și cifrele referitoare la Andrei Năstase îmi par trase de urechi», scrie Grigore Novac, într-un articol publicat pe blogul său.Grigore Novac mai scrie că Andrei Năstase speră că fotografiile cu președinți ai unor țări europene îl vor face primar. «Chiar și atunci cînd Năstase ajunge în fața alegătorilor – se laudă de îngheață apele – mai ales povestește cît de mult îl iubesc primarii din orașele din România. Asta arată cam așa: “Eu niciodată nimic nu am făcut, dar știu niște oameni, care au făcut. Unii dintre ei cînd au aflat cîte am reușit să nu fac m-au făcut cetățean de onoare.” Cred că l-au făcut cetățean de onoare în schimb la promisiunea să vină mai rar în orașul lor.În schimb Țîcu face campanie și o face activ. Asta mă face să cred că cifrele sunt vrăjite.